Reiteran llamado a personas que viajarán a Brasil a vacunarse contra fiebre amarilla

Un llamado a todos los panameños y residentes en la República de Panamá que estén próximos a viajar a Brasil, fue hecho este jueves por el Ministerio de Salud (Minsa) para que se coloquen la vacuna contra la Fiebre Amarilla, debido al brote de esta enfermedad que se registra en ese país.

Mediante un comunicado, el Minsa instó a que la vacuna sea colocada al menos diez días antes de iniciar su viaje, para lo cual deberán portar al momento de solicitar la aplicación, cédula de identidad y pasaporte; mientras que los extranjeros deben mostrar su tarjeta o carnet de residencia en Panamá.

Agrega que los puntos y horarios habilitados de lunes a viernes para la colocación de la vecuna son la Región Metropolitana de Salud (Corozal), de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.; la Oficina de Sanidad Marítima Cristóbal (Colón) de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.; la Región de Salud de Chiriquí (Oficina de Epidemiología), de 7:00 a.m. a 2:00 p.m..; el Centro de Salud de Penonomé, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.; y en Todos los Centros de Salud de Darién de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Por otro lado reitera a las personas que si ya se aplicaron la vacuna sólo debe portar su Tarjeta de Vacunación Internacional (carné amarillo) al momento de viajar, ya que existen otros países que tienen dentro de sus requisitos de entrada la solicitud de la Tarjeta de Vacunación Internacional, entre estos Nicaragua, El Salvador, Bahamas, Jamaica, Bolivia, Belice.

Cabe señalar que la fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos Aedes aegypti infectados y provoca síntomas como fiebre, dolor de cabeza, ictericia, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio, e inicia de tres a seis días después que el mosquito infectado haya picado.