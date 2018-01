Renuncia de embajador de EEUU en Panamá se debe a diferencias con Trump

Tras la renuncia del embajador de Estados Unidos en Panamá, Jonh Feeley se conoció este viernes que la misma obedece a diferencias con la administración del presidente Donald Trump.



Según la carta de renuncia presentada por Feeley al Departamento de Estado a la cual tuvieron acceso medios internacionales, la dimisión se debe a que no está de acuerdo con la gestión del presidente estadounidense, por lo cual ya no se siente capaz de trabajar para él.

"Como oficial de servicio exterior junior, firmé un juramento de servir fielmente al presidente y su administración de una manera apolítica, incluso cuando no estoy de acuerdo con ciertas políticas. Mis instructores dejaron en claro que si creía que no podía hacer eso, el honor me obligaba a renunciar. Ese momento ha llegado ", dice la carta dirigida al Departamento de Estados.

La Embajada de EEUU en Panamá anunció esta semana que Feeley se jubilaría del Servicio Exterior y que estaría en el cargo hasta el 9 de marzo.