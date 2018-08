Renuncia de Paredes causa sorpresa y consternación en docentes ante temas pendientes

"Estamos sumamente consternados", esta fue la reacción del educador, Diógenes Sánchez, secretario general de la Asociación Nacional de Profesores, ante la renuncia de la ministra de Educación, Marcela Paredes.

A juicio de Sánchez la decisión de dejar el cargo por parte de Paredes es desacertada en este momento cuando solo faltan 10 meses y un par de días para que finalice este Gobierno, y cuando todavía quedan temas que están en discusión "me parece errática la decisión que ha tomado el Gobierno que debió haberle permitido a la ministra que terminara su período".



Señaló en RPC Radio que entre los temas que aún se mantienen en conversación están la deszonificación, jornada extendida que todavía no se ha aplicado de la mejor manera, salarios pendientes de docentes que tienen más de 5 meses que no cobran, Panamá Bilingüe que no se ha finiquitado, entre otros.

El dirigente magisterial sostiene además que la decisión es extemporánea debido a que hace un par de meses renunció el viceministro de Educación, encargado de los temas educativos, Carlos Staff, por lo que considera que Paredes se debió quedar en el cargo, porque el nuevo ministro que designen tienen que empezar nuevamente en la discusión y los debates "es un duro golpe al sistema educativo... un retroceso para un ministerio que es casi el más grande".

Sánchez lamentó esta decisión porque reconoció que aunque había aspectos en los cuales no coincidían con Paredes, los docentes podían dialogar con ella, sobre todo en temas como la deszonificación que estaban cerca de una conclusión y la jornada única que estaban avanzando en su discusión.



Además cuestionó que haya sido designada como embajadora de Panamá en Chile, cuando la ministra no es diplomática, por lo que considera que la decisión representa algún tipo de arreglo.

Por su parte Andy Saldaña, docente de Panamá Bilingüe, manifestó su sorpresa por la noticia que le cayó como "un balde de agua de agua fría", debido a que el tema de la enseñanza del idioma inglés en los centros educativos no se llegó a cumplir a cabalidad y hay todavía muchos puntos por discutir, además no se le ha terminado de pagar a algunos educadores sus salarios, como se pactó en el acuerdo de fin de huelga.

Saldaña señaló que antes de abandonar el cargo la titular del Meduca debe dejar todo muy claro, escrito en blanco y negro para que el próximo ministro pueda seguir las negociaciones.



La renuncia de la ministra de Educación fue anunciada la noche del domingo en un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación del Estado, que informó que Paredes estará en el cargo hasta el 15 de agosto.