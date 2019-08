Padre de menor que falleció en un auto en Tocumen enfrenta cargos por homicidio culposo

Un Juez de Garantías imputó cargos por la presunta comisión de delito de homicidio culposo para el padre de la menor fallecida dentro de un vehículo en los estacionamientos de unas bodegas de almacenamiento ubicadas en Belén, Tocumen.

Además, le ordenó las medidas cautelares de reporte periódico el día 20 de cada mes y prohibición de salida del país.

El fiscal Max Adames dijo que los elementos que han sido recolectados hasta el momento en la investigación dan cuenta de un hecho culposo, sin embargo, deben seguir realizando más diligencias.

Se utiliza el término homicidio culposo cuando se causa la muerte de una persona sin intención por falta de cuidado (negligencia o imprudencia).

La menor de 4 años, se quedó en la parte de atrás del vehículo, con las ventanas arriba y las puertas cerradas cerca de las 8:00 a.m. y no fue hasta las 11:40 a.m. que la fueron a sacar.

La audiencia se desarrolló en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora.

Con colaboración de José Cortes Ovalle, periodista de Telemetro Reporta.

