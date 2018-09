Rescatan a bebé de tres meses que había sido privado de libertad en Arraiján

Pasadas las 10:00 p.m. de este jueves el Ministerio de Seguridad confirmó que se había ubicado al bebé de tres meses que horas antes había sido privado de libertad en el sector de El Tecal, distrito de Arraiján.

Fue llevado a un hospital para realizarle una evaluación médica.

En horas de la mañana se reportó que dos sujetos armados ingresaron a la residencia de la familia, amordazando y amarrando a los ocupantes, llevándose consigo al infante y un teléfono celular.

Inmediatamente se reportó el hecho se activaron bloques de búsqueda y dio seguimiento a la ruta que reflejaba el rastreador del celular.

El ministro de Seguridad Alexis Bethancourt informó sobre la aprehensión de dos personas vincuoladas al hecho, "trataron de borrar evidencia por lo cual hemos hecho algunas prácticas con los fiscales y estamos tras la pista de estas personas, no podemos adelantar información sobre eso, dos personas detenidas que trataron de borrar evidencia, dos personas plenamente identificadas, estas personas estaban tratando de conseguir dinero, pero al final no son un grupo organizado, son personas que armaron esto de manera espontánea y que no tienen capacidad de superación sobre estos temas".

#BuenTrabajo #TrabajoCoordinado de nuestros hermanos @ProtegeryServir que logran dar con ubicación de bebé privado de libertad trayendo paz y tranquilidad a sus padres. Momentos que el Señor Ministro de Seguridad Pública Alexis Bethancourt @minsegpanama entrega bebé a sus padres. pic.twitter.com/R7hngtaFk7

— Senan Panamá (@SENANPanama) September 28, 2018



En condición estable se mantiene el menor de tres meses que fue rescatado en el sector de La Lupita en Arraiján. Hasta el momento hay dos detenidos. @TReporta pic.twitter.com/Ts2ot2yldx

— Celayda Castillo Godoy (@Celayda23) September 28, 2018



#SanaYSalva: En estos momentos, ministro Alexis Bethancourt confirma el rescate de menor de tres meses privada de libertad en el sector del Tecal, Arraiján. pic.twitter.com/m2OQzcKbqo

— MinSeguridadPA (@minsegpanama) September 28, 2018



El Titular de Seguridad aseguró que los antisociales intentaron borrar evidencias al momento del hecho y afirmó que las personas responsables todas son de nacionalidad panameña. @TReporta @tvnnoticias @nexnoticias @criticaenlinea @grupoelite507 @elsiglodigital @MetroLibrePTY pic.twitter.com/BLNsKAmXov

— MinSeguridadPA (@minsegpanama) September 28, 2018