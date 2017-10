Resolución ordena apertura de casa de citas en Remedios, moradores se oponen

Una resolución, con fecha 26 de julio, firmada por el gobernador de la provincia de Chiriquí, Hugo Méndez, ordena tramitar con el Ministerio de Comercio e Industrias un aviso de operación para una actividad push button en Remedios.

El documento señala que el local, cuyo nombre será Mi Felicidad, estará ubicado en la Vía Interamericana a unos 350 metros de la entrada principal de Remedios.

El representante de Remedios, Elmer Romero, dijo que luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ordenara demoler un parador fotógrafico ubicado en la entrada del corregimiento, encontraron la nota que ordena la contrucción del push button, y aseguró que es el motivo por el cual se quiere demoler la infraestructura.

“Cómo vamos a seguir siendo la cenicienta del país, no podemos seguir andando en carritos de calabaza, necesitamos que se pongan las botas para trabajar y no llenar Remedios de actividades económicas que no trae beneficios”, dijo el representante.

Romero dijo que los moradores de Remedios no fueron consultados sobre esta resolución, y aseguró que se opondrán a que se otorgue el permiso de construcción del local. “Me imagino que no les conviene que cuando van entrando un vehículo, las personas se tomen foto y salga la placa del carro que va entrando”.

Este lunes, el MOP suspendió la demolición del mirador y el parador fotográfico, para evaluar el tema y luego emitir una decisión definitiva.