Reunión entre ATTT y "piratas" termina sin acuerdo, transportistas amenazan con cierres

Transportistas que brindan servicio informal en la ciudad de Panamá se reunieron este lunes con el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre Julio González, para presentarle una propuesta para integrarse como alimentadores del Metro Bus y Metro de Panamá, sin embargo no hubo acuerdo.

Johny Mosquera, dirigente de los transportistas "piratas", dijo que el encuentro terminó "con represión" toda vez que no se les va a permitir circular. "Él habla que no podemos entrar a rutas troncales, pero toda ruta entra en rutas troncales... entonces, si no podemos prestar servicio, ¿por qué ayer sí, por qué hace siete años sí lo podía hacer", expresó.

Mosquera dijo que esperan conocer la posición final del presidente de la República de Panamá Juan Carlos Varela, y advierte sobre cierres.

Por su parte, el director de la ATTT lamentó lo expresado por Mosquera y dijo que distaba mucho del tono de la reunión. "Quiero lamentar las aseveraciones que ha hecho uno de los dirigentes transportistas, donde planteó que aquí simplemente se dijo que aquí no se puede trabajar".

González manifestó que los transportistas no presentaron una propuesta formal, "en principio, no hemos recibido formalmente una propuesta por parte de las organizaciones, sin embargo eso no fue impedimento de que nosotros escucháramos sus planteamiento, e incluso compartiéramos la visión con respecto a la posibilidad de integrarse a la formalidad".

El funcionario reveló que este martes habrá otra reunión.

Unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional se presentaron a la sede de la ATTT, ubicado en el centro comercial Los Pueblos.

Unidades para el Control de Multitudes resguardan la @ATTTPanama ante la llegada de conductores de los buses "piratas" que tienen pendiente presentar sus propuestas para ser alimentadores del Metro de Panamá. Vía: @oscarsancheztv #TReporta pic.twitter.com/UizMrE2U17

— Telemetro Reporta (@TReporta) April 15, 2019