Anuncian centros de entrega de Cepadem a jubilados que cobran por ACH

El Gobierno Nacional dio a conocer cuáles serán los centros donde el próximo 15 y 16 de enero serán entregados los Certificados de Pago de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) a jubilados que cobran por depósito electrónico o ACH.

Aprovechando el período de vacaciones, el Gobierno habilitará escuelas oficiales para facilitar el proceso. En esta segunda jornada masiva se entregarán cerca de 35 mil Cepadem, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00p.m.

Los beneficiarios deben consultar en cepadem.mef.gob.pa en qué escuela les corresponde retirar sus certificados de pago negociable. Olmedo Arrocha, jefe de Programación e Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que a partir de este jueves en el sitio web solo aparecerán quienes estén habilitados para retirar sus Cepadem el 15 y 16 de enero. "A quienes no tienen sus Cepadem impresos les va a aprecer Cepadem no disponible".



En Panamá y San Miguelito los colegios oficiales habilitados como centros de entrega de Cepadem son: Arena Roberto Durán, Escuela Richard Neumann, Escuela de Los Andes, Instituto Rubiano, Escuela Estado de Israel, Instituto América, Escuela República de Chile, Colegio Francisco Beckman, Escuela Ricardo J. Alfaro y Casa del Jubilado en Chepo.

Los beneficiarios que cobran por cheque, continuarán recibiendo sus Cepadem en las fechas de pago de jubilaciones y pensiones establecidos por la Caja de Seguro Social.



Arrocha detalló que de los 193 mil jubilados vivos, se ha culminado con la validación de los datos de 173 mil beneficiarios y se han impreso un total de 120 mil certificados, de los cuales se han entregado 70 mil. Según el funcionario, esperan cumplir con la impresión de los Cepadem del total de jubilados vivos a finales de enero.

Para el caso de los no jubilados, Arrocha indicó que considerando la capacidad de la Caja de Seguro Social, estiman que en seis meses se podría culminar con la validación de datos. "No queremos crear falsas expectativas, la realidad es que después viene el segmento de los no jubilados, con un universo de 350 mil beneficiarios... el ritmo de capacidad que tiene la CSS para poder validar datos de cada beneficiario es de 3 mil por día (hábil)... por lo tanto podemos proyectarlo hasta seis meses".



Con respecto a la oficina para la revisión de casos especiales y sobrevivientes de beneficiarios difuntos, la cual se había anunciado comenzaría a funcionar en enero de este año, Arrocha manifestó que primero terminarán con la entrega a beneficiarios jubilados y estiman que en marzo comience operaciones para la recepción de documentos de esposas e hijos sobrevivientes, reportes de hurto e Cepadem y otros reclamos.