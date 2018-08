Revelan que en sistema salud panameño hay exceso de personal sin capacitación

Un análisis sobre la situación actual de la Caja de Seguro Social (CSS) en Panamá reveló que hay un exceso de mano de obra no calificada y nombramientos políticos que no cuentan con el perfil requerido, informaron hoy expositores en un encuentro realizado.

En el Foro "Por un sistema de Salud: Preventivo, Universal y de Calidad", el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), César Tribaldos, dijo que se mantienen ciertas carencias que entorpecen el funcionamiento y desmejoran la atención a los asegurados.

Indicó que, además de la falta de programas de capacitación, el sistema no cuenta con planes de salud preventiva; en vez de ello predomina la mala atención, hay una gran cantidad de personal no amable que causa insatisfacción en usuarios, y continúan las largas filas y espera para obtener medicamentos que no hay, entre otros.

Tribaldos señaló que solo en gasto de personal de su planilla, la CSS aumentó un 22%, es decir, unos 95 millones de dólares entre el año 2015 y 2016.

" El sistema de salud que se brinda en la CSS no es eficiente, no resuelve, la crisis se agravó por el desabastecimientos de insumos, equipos y medicamentos, (...) en el caso de desabastecimiento hay la posibilidad de declarar una urgencia nacional para solucionar esto cuanto antes, porque no se puede sostener", mencionó.

Declaró que la salud es un tema de Estado y que cada Gobierno debe aportar para mantener el objetivo: "Un sistema de salud de calidad".

Y que estos deben reenfocarse en el individuo para la prevención de la enfermedad, dado que la CSS tiene recursos, personal y dinero de sobra, y no se justifica el actual servicio que brinda.

Citó también que separar el modelo de salud al de prestaciones económicas es factible, ya que éste ha resultado positivo en otros países, siempre y cuando se elimine el clientelismo y se fortalezca la autonomía.

Entre tanto, el presidente de CCIAP, Gabriel Barletta, dijo que la salud al igual que la educación, constituye una de las grandes preocupaciones de la sociedad, tanto por su impacto en la vida de la población como en el modelo de desarrollo futuro del país.

"Ambos derechos fundamentales requieren de una reingeniería estructural. En el caso de la salud, muestra una situación agravada por la crisis de carácter sostenido en la Caja de Seguro Social", agregó el directivo del gremio.

La actividad que se enfocó en el proyecto "Agenda País 2019-2024" se realizó en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros gremios empresariales.

En este encuentro participaron representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sociedad civil, políticos, empresarios, entre otros sectores.