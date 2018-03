Ricardo Martinelli dice que vive un "infierno terrenal" tras nueve meses de estar preso en Miami

El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, quien está próximo a cumplir 67 años de edad y 9 meses de estar detenido, soltó en una carta publicada hoy, todo lo que ve y vive dentro del Centro Federal de Detención de Miami, un lugar al que ha llamado el "infierno terrenal".

Desde que fue detenido el pasado 12 de junio de 2017, hasta ahora, se conocía de forma muy general su situación en aquel centro de detención, pero él mismo, a través de los correos que hace llegar a quien le administra su cuenta de Twitter hizo llegar el escrito: "Estoy contando los días y horas".

"He decidido hacer de tripas corazones y lo que antes me molestaba ahora me complace. He decidido que esto sea como un parto, ni más ni menos, por eso cuento los días, las horas, minutos y segundos. No veo el momento no solo de salir de este infierno terrenal, sino de ir a mi país a enfrentar al minotauro que me persigue políticamente, en un caso sin pruebas ni evidencias...", dice parte de la carta publicada esta mañana en la cuenta oficial del exmandatario.

Prepárense, mis amigos y detractores, que por "motu propio", quiero ir bajo el principio de exclusividad, según lo que dice el tratado de extradición.

Martinelli habla de condiciones desfavorables dentro de la cárcel, como la comida "horrible...sin sabor y poca cantidad", así como de la falta de medicinas..."te puedes estar muriendo y nada pasa, no te permiten tus medicinas, pero sí las genéricas, baratas que no surten efecto alguno", cuenta en su escrito.

Paradójicamente, en el mismo lugar que describe como un infierno, dice que ha hecho amistades, que sabe serán duraderas. Además que con sus compras en el "comisariato" por 225 dólares al mes, puede acceder a los útiles de limpieza, además cuenta con quien cocine, sirva café, arregle el cuarto o bien "escriba tus propias memorias".

El escrito concluye con el expresidente mostrando su deseo de retornar a Panamá, sin embargo reitera que su aspiración es que se haga bajo "el principio de exclusividad", para no ser juzgado por hechos fuera de lo solicitado en extradición, en este caso por la supuesta interceptación de comunicaciones durante su administración (2009-2014).

Tras la publicación de la carta del expresidente, su vocero Luis Eduardo Camacho dijo que por el momento Martinelli se mantiene a la espera del proceso que ahora tiene a la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Atlanta, como nuevo escenario.

Ante esta instancia, los fiscales de Estados Unidos han presentado un escrito de apelación contra la fianza de excarcelación que concedió la jueza del Distrito Sur de Florida, Marcia G. Cooke y que está suspendida.

El Tribunal de Atlanta será el que dicte la última palabra sobre si Martinelli puede aguardar por el proceso de extradición en arresto domiciliario o si seguirá en la cárcel.