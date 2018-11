Ricardo Martinelli retorna a centro penitenciario El Renacer

El expresidente Ricardo Martinelli regresó la mañana de este martes al centro penitenciario El Renacer, después que médicos del Hospital Santo Tomás le dieron de alta, luego de la crisis de salud que sufrió ayer.

Su vocero, Luis Eduardo Camacho dijo hoy, mediante un mensaje en la red social Twitter, que luego de hacer una visita al hospital, le indicaron que ya al exmandatario se le había dado trasladado al centro penitenciario.

El próximo 19 de noviembre, Martinelli debe comparecer ante el magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía, quien fijo fecha de audiencia intermedia luego de evaluar las pruebas y testimoniales presentados por los querellantes y por la defensa.

Hace unos 45 minutos conversé con el médico que atendía al ex presidente Martinelli, para coordinar la visita del sacerdote. Me informo que ellos podían coordinar visita del que atiende el hospital y así lo informe a los medios. Ahora me indican que fue trasladado al Renacer. pic.twitter.com/tuoERCA5pS