Más del 75% del parque vehicular panameño está en cumplimiento, sugieren estar al día con pólizas

El superintendente de Seguros de Panamá, José Joaquín Riesen, habló sobre el funcionamiento de la plataforma de Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (SOAT) y explicó los cambios que han habido en este sector.

Detalló que todas las pólizas vehiculares están cargadas en una plataforma denominada SOAT, y todas las autoridades de tránsito tienen esa información en la billetera electrónica, por lo que desde hace un año la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), emitió un decreto que le permite al ciudadano no portar la póliza de seguro . “Ya no te pueden multar por no cargar la póliza en el auto, pero sí por no tenerla al día”, explicó.

Riesen explicó que SOAT funciona cruzando los datos de la cédula de identidad personal, con los números de placa vehicular y de control de licencia. Al colocar estos datos, el usuario puede recibir dos respuestas: una en color verde que indica que su póliza está vigente y la segunda, en color rojo para identificar que la póliza está vencida.

De igual forma, sugirió a los transportistas tener el decreto a mano para evitar sanciones.

Dio a conocer que más del 75% del parque vehicular panameño está en cumplimiento con la ley en comparación con otros países de la región, como méxico, Panamá es uno de los país con mayor desempeño.

Riesen señaló que esta innovación ha facilitado el trabajo a las autoridades de tránsito, dado que antes los conductores podían mostrar pólizas falsificadas, en la actualidad, catalogan esta herramienta tecnológica como un gran ayuda.

Por otro lado, se espera agregar la póliza de asiento, que es una ley del 1993, dentro de la plataforma. “Queremos montar esta póliza dentro de la plataforma... la póliza de asiento es obligatoria para quienes transportan pasajeros, cubre muertes o lesiones de los pasajeros”, explicó.

“Las leyes pueden ser buenas pero si no tienes una herramienta para hacerlas valer no hay efectivadad de la misma”, agregó.

En ese sentido, indicó también que las pólizas de Salud, por la inflación en el sector, tienen un aumento anual del 6% al 8%, tras esto sugirió buscar alternativas que beneficien al consumidor.

En cuanto a los medicamentos, mencionó que al consumidor conseguirlo en el exterior en un 30% o 50% menos, se da cuenta que Panamá tiene un gran problema. “Siendo un país bien conectado de forma marítima y aérea, no hay justificación para esto”,

El Departamento de Protección al Consumidor, media entre el consumidor y la aseguradora. Dio a conocer que ya se ha sancionado varias empresas.