Rivera pide que se investigue a Jaime Lasso y al presidente Varela dentro del caso Odebrecht

El abogado Rosendo Rivera aseguró este lunes que el Ministerio Público (MP) tiene la obligación de investigar al médico Jaime Lasso y compulsar copias a la Asamblea Nacional para que se investigue al presidente Juan Carlos Varela dentro del caso Odebrecht.

Rivera reacciona después que trascendió en la audiencia de homologación de acuerdos del MP con Odebrecht que, el médico Jaime Lasso fue supuestamente, investigado por la exprocuradora Ana Belfon por recibir dinero de la constructora Odebrecht, que posteriormente fue donado al Partido Panameñista, durante la primera campaña electoral del actual Mandatario.

El abogado expresó que en la audiencia se argumentó que el caso de Lasso fue archivado por la exprocuradora, quien hoy ha salido a negar dicha investigación.

Por tanto, Rivera pide a la procuradora no defender al mandatario y expresó "está tratando de encubrir al presidente Juan Carlos Varela". Agregó que no aplica el argumento de doble juzgamiento a Lasso porque, no existe una sentencia absolutoria de un juez que así lo indique.

El mismo día que se llevó a cabo la audiencia, el presidente Varela reconoció que para su campaña de 2009 recibió el aporte de "una persona vinculada con Odebrecht" y manifestó que las donaciones políticas no son "sobornos".

En reciente declaración indagatoria ante el Ministerio Público, Lasso, excónsul de Panamá en Corea del Sur a inicios del gobierno de Ricardo Martinelli, confesó que personalmente le pidió apoyo a André Rabello. En total dijo haber recibido 700,000 dólares.