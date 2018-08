Rivera: Ni los querellantes ni la defensa hemos tenido acceso a lo que dijo el testigo protegido

El abogado Rosendo Rivera, uno de los querellantes del caso pinchazos, hizo referencia este miércoles al avance del proceso seguido al expresidente de Ricardo Martinelli, las vacaciones del magistrado Fiscal Harry Díaz y sobre la figura de testigo protegido.

Con relación a este último aspecto, el jurista señaló: “durante la investigación ni nosotros los querellantes, ni ellos como defensa, tuvimos acceso a lo que dijo el testigo protegido, estamos en iguales circunstancias. Nosotros vamos a tener acceso a lo que dijo el testigo protegido cuando en audiencia se ratifique de lo narrado por él, en ese momento ellos van a tener la oportunidad de preguntarle, rebatible todo lo que quieran al testigo protegido”.

Añadió que si llegado el momento el testigo protegido no aparece como alega la defensa de Martinelli, “va a suceder que lo narrado en sus declaraciones no va a ser tomado en cuenta porque en el Sistema Penal Acusatorio, lo que no se diga en juicio no se le da valor”.

Por otro lado, ante los cuestionamientos que ha emitido la defensa por las vacaciones del magistrado Fiscal, Harry Díaz, Rivera señaló que la solicitud de esas vacaciones fue hecha el 18 de mayo de 2018 al pleno de la Corte Suprema de Justicia, “cuando ni se estimaba que el señor Martinelli en un tiempo corto estuviera en Panamá, y a fin de evitar que efectivamente se dilatara el proceso, el magistrado Fiscal le solicitó al tribunal que reconociera a dos fiscales adjuntas, cosa que el tribunal le corrió traslado a la defensa y en su momento la defensa estuvo de acuerdo con la designación de esas dos fiscales adjuntas”.

Agrega que además el Juez de Garantías a fin de garantizar el derecho de defensa que tienen ellos y que al principio de todo estos ellos manifestaron su interés de conocer el contenido de los 7 cuadernillos de la información ilícitamente obtenida en el quinquenio pasado, les otorgó dos semanas para que revisaran esa documentación, lo que condicidió con las vacaciones que había solicitado previamente el magistrado Fiscal.