Robinson ignora críticas tras su reelección como presidente de Comisión de Presupuesto

El diputado Benicio Robinson, del circuito 1 -1 de la provincia Bocas del Toro, dijo no tener ningún tipo de comentario ante las críticas surgidas por su reelección como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Dijo que los cuestionamientos o las campañas de no reelección deben dirigirse a quien no trabaje o no haya hecho las cosas bien, y ese no es su caso.

“Yo he estado en la Comisión de Presupuesto por los últimos 25 años, he sido cuatro veces presidente, en ningún momento nosotros dejamos de sesionar… díganme ustedes ¿en qué Benicio ha faltado en la Comisión, más que producir?”, expresó.

Sobre la restricción de acceso a los medios de comunicación para la instalación de la Comisión, acto que se llevó a cabo a puerta cerrada, Robinson dijo que así se lo permitía la ley y el reglamento de la Asamblea, “era solamente una instalación, y consideramos que la instalación la íbamos a hacer privativa, aunque fuimos criticados”.

El diputado aseguró que en el futuro no habrá ninguna otra prohibición para cobertura.