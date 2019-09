Robinson dispuesto a devolver a Pandeportes parte del dinero que usó en viajes

El diputado perredista y presidente de la Federación Panameña de Béisbol, Benicio Robinson, se refirió a la auditoría efectuada por la Contraloría General de la República al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), que arrojó un total de B/.13.2 millones en faltas e incumplimiento de la ley.

Agregó que pese a que el dinero recibido pudo haber sido invertido en otros fines “el dinero de alguna u otra forma fue gastado... significa que no puede haber dolo o no puede haber peculado donde tú no te hayas cogido absolutamente nada”.

Asimismo, Robinson aseguró que está dispuesto a devolver entre B/.600.00 o B/.700.00 por viajar a eventos deportivos con su esposa, luego de que se determinarán gastos personales en la auditoría.

“La fiscalía lo que ha querido es juzgar sin ningún tipo de prueba a cualquiera... lo que ha hecho es hacer de oficio una investigación y cuando ellos tengan que pasar a que yo de mi respuesta, yo sabré sustentar como se ha ejecutado”, precisó Robinson.

La Contraloría en su audito indicó que Pandeportes, durante la administración de Rubén Cárdenas, Roberto Arango y Augusto Pérez, entregó a 137 organizaciones deportivas aportes económicos por un monto de B/.38,849,626.83. De las 137 organizaciones, la Contraloría seleccionó a las 17 que se les otorgó recursos por B/.28,607,255.67.

El Ministerio Público por su parte, señaló que a la Contraloría le faltó incorporar documentación en auditoría a Pandeportes, luego que la Fiscalía Anticorrupción allanara la institución deportiva y hallara cheques, solicitud de aportes económicos de diversas federaciones deportivas y resoluciones de personerías jurídicas de federaciones, entre otra documentación que según el MP la Contraloría no auditó.