Rodríguez: "La Procuradora le dio la oportunidad al Magistrado para que interpusiera la denuncia"

El secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, explicó a qué se debió la demora de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, para presentar la denuncia sobre lo revelado por el magistrado presidente encargado de la Corte Suprema, Hernán De León, quien le indicó que había sido grabado y que el caso conocido como pinchazos se iba a caer.

Indicó que tras el encuentro con De León el 30 de julio, la Procuradora tuvo que salir del país para asistir a una reunión internacional, y que al volver el 7 de agosto y darse cuenta que De León no había hecho la denuncia y estaba negando estar recibiendo presiones, ella decidió proceder y dar a conocer los hechos, además de que “le dio la oportunidad al Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia para que interpusiera la denuncia por sus propios medios y de manera voluntaria”.

“El hecho que se da en Boquete, en una entrevista donde el señor De León explica que él no ha sido chantajeado, que nadie a él lo ha estado presionando y que existe un morbo en el ambiente y en la información, y que la persona está diciendo invenciones que él no dijo, definitivamente que es lo que a ella la motiva, porque se percata que el magistrado presidente no había presentado la denuncia sobre los hechos ilícitos que le había descrito, y posteriormente él estaba negando lo que le había narrado en la reunión”, detalló Rodríguez.

Con relación a los cuestionamientos surgido por la retentiva de la Procuradora para narrar los hechos acontecidos en esa reunión, Rodríguez aseguró que esto fue producto del impacto que le causó lo revelado por De León, al ser “hechos muy graves y delicados, adicional a que el magistrado presidente Hernán De León no había visitado nunca a la Procuradora, es obvio y es claro que esto quede en la mente no solamente de la Procurador sino de cualquier persona que lo haya escuchado”.

“Inclusive me sentí tan sorprendido yo cuando tuve conocimiento de esa situación, que yo creo que tu o cualquier otra persona también tienen los hechos bien descritos producto de que esto genera una alarma, una situación impresionante y es por lo cual ella recuerda y es producto de su vivencia. Ella quedó espantada por esta situación, es por ello que ella el día de ayer narra y describe los mismos hechos, con las mismas palabras frente a los periodistas, esta vez sin dar lectura de ellos”, declaró Rodríguez en la edición matutina de Telemetro Reporta.