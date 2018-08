Rodríguez arremete contra el gobierno de Varela y copartidarios del PRD

La diputada del Partido Revolucionario Democrático y aspirante presidencial para las elecciones primarias, Zulay Rodríguez arremetió este viernes contra el gobierno del mandatario Juan Carlos Varela, diputados y copartidarios por los supuestos manejos irregulares en el uso de los fondos en la Asamblea Nacional (AN).

Rodríguez habló de "robo descarado" en el traslado de partidas por un monto aproximado de 25 millones de dólares en un trimestre del año 2016, esto ejecutado entre diputados de diferentes categorías.

"Los de última categoría somos lo que hacemos oposición que le decimos corruptos y ladrones….los de primera categoría son los aliados del Gobierno que le aprobaron leyes nefastas y favorables como la reducción del impuesto del licor que favorecía directamente al presidente Juan Carlos Varela y eso es un egreso menos para el presupuesto general del Estado", dijo las aspirante presidencial.

Sobre cuándo publicará su planilla 080, Rodríguez explicó que está a la espera que el contralor general de la República, Federico Humbert, le audite a quien le ha solicitado en reiteradas oportunidades una cita “yo no tengo nada que temer… mi conciencia está tranquila”.

Agregó que además de auditar la Asamblea Nacional debería auditar también a todos los ministerios, porque allí es donde se manejan no solamente partidas, sino consultorías por millones de dólares.

Al consultarle a Rodríguez si está a favor de los debates, expresó que quiere que sea televisado que no sea cerrado y que no sea para ayudar al ungido del PRD, y dejó claro que no va a declinar a sus aspiraciones “gane o pierda”.