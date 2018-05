Con Rogelio Saltarín culmina fase de entrevistas de aspirantes a magistrados de la Corte

El abogado Rogelio Saltarín, aspirante a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), comparece esta tarde ante los representantes del Pacto de Estado por la Justicia.

Con Saltarín, culmina la fase de entrevistas a 20 aspirantes al cargo de magistrado de la Corte, que fueron preseleccionados por una comisión ministerial que se encargó de depurar una lista 153 abogados que enviaron sus documentos.

Saltarín dijo que el sistema de justicia necesita cambios no solo en el área legal, administrativo y presupuestario, “hay muchas cosas que hacer, la idea de aspirar al cargo es poder contribuir con nuestra experiencia”.

Aseguró que es positivo el proceso que se está haciendo para esa escogencia y que se haya reactivado el Pacto de Estado por la Justicia. Sobre la dinámica de las entrevistas, dijo que las mismas dan muchas ideas tanto a los comisionados como al público en general sobre los candidatos".

Sobre una vinculación con el presidente de la República, Juan Carlos Varela, aseguró que es profesional, "no nos une otra relación, no creo que esa relación profesional sea un obstáculo como para que yo no pueda aspirar al cargo de la Corte".

La indepenciencia de Saltarín es cuestionada luego de que saliera a relucir que la firma de abogados Saltarí, Arias & Asociados Auditores Jurídicos hizo un contrato de consultoría con el Ministerio de la Presidencia en el año 2015, por un monto superior a los 200 mil dólares.

Más temprano, correspondió a Kathia Rojas, aspirante a la Sala Civil, ser interrogada por los miembros del Pacto de Estado. Durante su comparecencia, Rojas abogó por una mayor transparencia en el órgano Judicial.

A lo largo de estas dos semanas, los 20 abogados comparecieron ante el Pacto de Estado en un orden establecido, que según el procurador de la Administración, Rigoberto González se hizo para descartar que se confeccionó un orden con preferencia.

Ahora, los aspirantes pasarán a una evaluación psicológica, y luego los integrantes del Pacto deberán elaborar un informe que será remitido al Ejecutivo y que se hará público.

El pasado 30 de abril, la comisión ministerial encargada de depurar la lista de los aspirantes a magistrados de la Corte remitió al Pacto de Estado por la Justicia a los preseleccionados para su evaluación.

Este proceso se realizó en atención al vencimiento del periodo de los magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, luego que el Pleno de la Asamblea rechazara el 30 de enero, las postulaciones de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak.