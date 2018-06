Rómulo Roux pide respetar derechos del exmandatario Martinelli

El líder del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, dijo este viernes que es una "buena noticia" que el Departamento de Estado de EE.UU. haya aceptado la extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli y pidió que se garantice su derecho a una defensa "plena" cuando regrese al país.

"Ricardo Martinelli pronto regresará a su país. Son buenas noticias para él, familiares, Cambio Democrático y el país. Pedimos respeto a sus derechos y condiciones que le permitan ejercer su plena defensa", publicó Roux en su cuenta de Twitter.

Roux, que fue canciller durante el Gobierno de Martinelli (2009-2014), le arrebató el pasado enero al exmandatario el liderazgo de Cambio Democrático, que él fundó hace dos décadas, en unos comicios internos con una amplia diferencia.

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, confirmó este viernes que el Departamento de Estado del país norteamericano aprobó la extradición de su antecesor en el cargo, que está detenido en una cárcel de Miami desde hace casi un año y que es requerido por la justicia panameña por un caso de escuchas ilegales a más de un centenar de opositores.

En una carta que envió a las autoridades de EE.UU. el mes pasado, Martinelli pidió al Departamento de Estado que si decidía entregarlo lo hiciera de manera "expedita" y bajo la cláusula de especialidad del tratado de extradición entre los dos países, es decir, que solo pueda ser procesado en su país por el caso por el que es pedido.

Martinelli, quien abandonó su país en enero de 2015 y tras varios meses en paradero desconocido se estableció en Miami, defiende que es víctima de una persecución política por parte de Varela y tiene al menos una decena de causas judiciales pendientes en Panamá.

Presidente del Partido Cambio Democrático @romuloroux "Me parece excelente noticia el regreso de Martinelli a Panamá" #RPCRadio

"A mi no me preocupa para nada que vuelva, yo mantengo comunicación con él y como le he dicho que era mejor que regresará a Panamá" @romuloroux #RPCRadio