Roux cataloga discurso de Varela como vacío, desenfocado y lleno de incongruencias

El dirigente del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, se refirió este miércoles al discurso del presidente Juan Carlos Varela por los tres años y medio de su gestión; la ratificación de las dos candidatas nombradas por el Órgano Ejecutivo para magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y a su postulación para la presidencia del colectivo político al que pertenece.

Catalogó el discurso del mandatario como lleno de incongruencias, contradicciones, cifras frías y alejado de la realidad que vive el pueblo panameño.

“Fue un discurso vacío, un discurso desenfocado, un discurso que a mí me reitera la necesidad de que nosotros logremos un cambio en el 2019. No podemos seguir con un Gobierno que no entiende lo que está pasando en la calle”, expresó Roux en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Agregó que Varela no abordó temas importantes como el de la seguridad, las desaceleración económica, el incremento del desempleo, el agro y el alto costo de la vida.

Con relación a las designadas para magistradas de la CSJ, reiteró la posición de Cambio Democrático de no aprobar las ratificaciones, agregando que el sistema mediante el que se hacen los nombramientos en el Órgano Judicial debe modificarse y que haya un cambio constitucional “que no permita que el Ejecutivo haga lo que le da la gana”.

Por otro lado, se refirió a su aspiración a la presidencia de Cambio Democrático, reiterando que el colectivo requiere un presidente “que esté físicamente en Panamá, haciendo el trabajo que hay que hacer, caminando, recorriendo, hablando con nuestros dirigentes, nuestros activistas, convencionales y en eso estamos enfocados porque queremos tener una junta directiva que tenga como único objetivo llegar en el 2019 a la Presidencia de la República para hacer los cambios que este país necesita”.