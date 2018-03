Roux considera que presentación de auditorías “va a agudizar la crisis política” actual

El presidente de la Junta Directiva del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, se refirió este jueves a la actual crisis política que se vive en el país y a las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a las partidas circuitales manejadas por diputados a través de juntas comunales y municipios a nivel nacional.

Expresó su preocupación por el momento en que se da la presentación de las auditorías, lo cual indicó agudizará la crisis política entre los distintos órganos del Estado.

“El momento en que se hacen públicas estas auditorías, en donde tenemos los órganos del Estado enfrentados, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, realmente preocupa que en este momento es que se hagan públicas estas auditorías, no digo que no se debieron haber hecho públicas, ya se hicieron públicas, lo que preocupa es el momento porque eso va a agudizar una crisis que estamos viviendo ahora mismo... y no estoy diciendo que haya sido políticamente motivado, pero el momento en que salió por supuesto que crea más sensación de que aquí hay un tema político, crea más crisis entre los tres órganos”, declaró Roux.

Considera que hay que cambiar la forma en que se vienen haciendo las cosas, cambio que “urge frente a un enfrentamiento que tenemos de los tres órganos del Estado”, los cuales en vez de estar concentrados y enfocados en los problemas que están afectando al pueblo panameño como es la falta de seguridad, la falta de empleos, un lento crecimiento económico, están enfocados en una medición de fuerzas.

Espera que las bancadas de diputados y los órganos del Estado puedan “conversar, dialogar, consensuar y evitar que esta crisis institucional, esta crisis política que estamos viviendo se vuelva más profunda”.