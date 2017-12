Roy rechaza declaraciones de Tacla Durán, reta a presentar evidencias

El gerente del Metro de Panamá y ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, reaccionó este sábado ante una serie de declaraciones dadas por Rodrigo Tacla Durán, antiguo abogado externo de la constructora brasileña Odebrecht, en las lo señala de haber recibido una coima pagada por FCC.

A través de un comunicado, Roy cataloga de falsas las declaraciones dadas por Tacla Durán ante Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada de Madrid, y reta a que se representen las evidencias ante las instancias judiciales correspondientes.

“Si alguien cree tener pruebas que pongan en duda mi actuar como servidor público en este caso, lo reto a que presente las evidencias ante las instancias judiciales correspondientes, asumiendo la debida responsabilidad probatoria de los hechos y sus respectivas consecuencias. Rechazo, categóricamente, las insinuaciones formuladas por este señor, el cual enfrenta problemas legales, tanto en Brasil como en España”, enfatiza el escrito divulgado a travé de su cuenta de Twitter.

Indica desconocer las intenciones que esconden, las supuestas declaraciones que circulan en redes sociales del señor Rodrigo Durán Tacla (de origen brasileño/español), asegurando que él ha mantenido una “postura enérgica y clara, en el sentido de mantener al Metro fuera de los vaivenes de la política, como un proyecto de Estado”.

Tacla Durán, quien está detenido en España, mencionó en las declaraciones, un caso sobre una coima que recibió Roberto Roy pagada por FCC, agregando que "André Rabello se quejaba porque intentó pagar a Roberto Roy, pero éste no le tomó el dinero, porque Roy quería dinero de la empresa española, ya que veía que era más seguro no ser descubierto o sospechoso de recibir sobornos", y que Roy no quería que Rabello tuviera información para chantajearlo en un futuro.

Por otro lado, agregó que en una reunión en el año 2014 se habló del pago de una coima a Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, y que el respectivo pago debía ser compensado con la empresa FCC.

Anteriormente, el abogado de la constructora brasileña, también vinculó al presidente de la República, Juan Carlos Varela, con la trama de corrupción internacional, ésto a través de declaraciones dadas al diario español El País.