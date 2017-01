Roy niega que sus empresas vendan a Odebrecht para construcción del Metro

635x357 Roy dice que en siete años y medio no ha facturado nada al Gobierno. Álvaro Alvarado

El presidente del Metro de Panamá S.A, negó este lunes que las empresas del Grupo RM, de la industria de la construcción, de las cuales es fundador, facturen al Gobierno Nacional.

"El día que yo fui nombrado con el Metro de Panamá desde el año 2009 yo le di ordenes a mi empresas de no participar y no facturarle nada al Gobierno, y les informo que en los 7 años y medios que tengo aquí mis empresas del Grupo RM no le han facturado ningún centavo al estado", expresó el ingeniero Roy.

En cuanto a la empresa Plastimetal, el presidente del Metro de Panamá, dijo que no son de su propiedad y que solo tiene acciones minoritarias y que los dueños son los que están al frente de la misma.

Además asegura que en cinco años la empresa de metal vendió 58 millones de dólares a Odebrecht para la Línea 1 del Metro de Panamá, mientras que en la Línea 2 solo han vendido una cerca de ciclón por 14 mil dólares "esas son las dos cosas que se vendieron en el Metro de Panamá donde yo soy el responsable del proyecto.

