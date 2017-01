Rubén Darío López descarta postularse para director de la CSS

El director encargado de la Caja de Seguro Social (CSS), Rubén Darío López descartó este lunes presentar su documentación para aspirar al cargo de director general de esa institución.

En declaraciones al programa Radiografía de RPC Radio, López aseguró que se encuentra en ese puesto por mandato de la ley, esto luego de que Estivenson Girón hiciera efectiva su renuncia al cargo el pasado 22 de diciembre de 2016.

“Quedan alrededor de 60 días, hice un plan de trabajo con un equipo que incorporé a la Caja de Seguro Social. No puedo estar en dos aguas al mismo tiempo y me parece que no es ético ni moral que pueda concursar sin renunciar o pedir licencia”, señaló el director encargado de la CSS.

Sobre la nueva figura que estará al frente de la institución de salud, dijo que debe ser una persona con ética, moral y saber trabajar en equipo.

López asumió el cargo de director encargado de la CSS el pasado 3 de enero, tal como establece el artículo 38 de la Ley 51 de la Ley Orgánica de la institución.

La ley indica que “en caso de ausencia temporal o ausencia absoluta del director general, el ejercicio de sus funciones o atribuciones y la representación legal de la Caja de Seguro Social, los asumirá el subdirector general”.

El concurso para elegir al nuevo director de la CSS está abierto desde el pasado 1 de enero de 2017.