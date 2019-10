635x357 SBP advierte que Argentaria Holdings Inc. no posee licencia y ofrece dirección ficticia. Foto/Cortesía.

La Superintendencia de Bancos de Panamá advirtió este jueves que la supuesta entidad denominada Argentaria Holdings Inc. no cuenta con el registro ante la SBP, por lo que no es regulado en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

A través de un comunicado, la SBP señaló que Argentaria Holdings no posee licencia del Ministerio de Comercio e Industrias para ejercer la actividad de remesas, no obstante ofrece servicios de pagos a personas en Letonia.

Detalló que producto de las investigaciones pertinentes no se pudo ubicar la dirección física de dicha empresa, ya que la dirección proporcionada en su página web es ficticia al señalar que están ubicados en Azuero Business Center en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

La SBP exhorta al público en general sobre la necesidad de informarse a satisfacción antes de entablar relaciones contractuales con empresas que ofrecen este tipo de servicios financieros de remesa de dinero, por lo cual recomiendan asegurarse que las empresas cuenten con las autorizaciones y licencias para la actividad que promueven, todo en aras de proteger su patrimonio.