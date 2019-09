SBP toma control administrativo y operativo de AllBank Corp

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó que desde las 3:00 p.m. de este lunes 9 de septiembre procedió a tomar el control operativo y administrativo de AllBank Corp.

La acción se toma conforme a los establecido mediante Resolución SBP 0169-2019, como resultado de una serie de factores que ponen en riesgo la seguridad de las acreencias confiadas por los clientes del Banco y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Bancaria.

Agrega un comunicadoque el grupo accionista “no atendió en tiempo y oportunidad a los requerimientos de las acciones correctivas que esta Superintendencia instruyó con la finalidad que se diversificara el alto grado de exposición de sus activos líquidos y servicios de custodia de sus inversiones en valores colocadas en partes relacionadas”.

Uno de los bancos de propiedad del accionista principal de AllBank Corp, en la jurisdicción de Curazao, (Banco del Orinoco, N.V.) donde está colocada una cuarta parte de los activos líquidos del Banco y que además presta servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores que forman parte de los activos productivos de Allbank Corp, fue intervenido el pasado 5 de septiembre por el Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS).

Ello resulta en que el Banco Orinoco N.V no puede seguir prestando sus servicios regulares, no podrá ofrecer nuevos servicios, ni captar clientes y no podrá ser obligado a cumplir con sus deudas, por lo que por el momento serán congelados todos sus activos.

Por otro lado, los resultados de las últimas supervisiones realizadas por nuestra institución reflejan una fuerte debilidad de la salud de la cartera de préstamos, lo que sumado a una frágil gestión del Gobierno Corporativo, un modelo de negocio que se torna inviable y la incertidumbre que genera tanto el acceso a los activos de Allbank, como los potenciales efectos de contagio que se derivan de la situación del grupo bancario en Curazao.

Aclaran que las medidas se han adoptado con el objetivo de proteger y salvaguardar los mejores intereses de los depositantes del Banco.

Pronunciamiento de Grupo Financiero BOD sobre AllBank Corp

Mediante un comunicado, el Grupo Financiero BOD reaccionó a la toma de control de AllBank Corp, ordenada por Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), señalando que el 3 de septiembre del año en curso decidió liquidar el Banco del Orinoco NV, como parte de una decisión estratégica ante la imposibilidad operar de forma regular en la jurisdicción de Curazao.

Posteriormente, el Banco Central de Curazao solicitó una medida de emergencia con la finalidad de controlar el proceso de liquidación, contraviniendo la legítima decisión de los accionistas del mencionado Banco.

“Considerando principalmente las acciones del Banco Central de Curazao, la Superintendencia de Bancos de Panamá en ejercicio de sus competencias, ha decidido participar activamente en la revisión de los activos que mantiene AllBank Corp en el Banco del Orinoco NV, a través de un proceso de administración por un período de 30 días, que implica el cese temporal de las operaciones del banco”.

Expresan que la SBP pudo constatar de manera reiterada la sanidad financiera de AllBank Corp y la capacidad de atender los requerimientos de sus clientes, resultando esta medida desproporcionada y en perjuicio de los depositantes y ahorristas de la Institución.

Añaden que la decisión tomada “no sólo afecta la reputación y la confianza de nuestro Grupo Financiero, sino también la disponibilidad de los recursos de nuestros clientes”.

