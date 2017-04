SBP ordenó la "liquidación forzosa" de FPB Bank, INC.

635x357 FPB Bank, INC.. Foto/Archivo.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), informó este miércoles que ordenó la “liquidación forzosa” de FPB Bank, Inc., a partir de las 3:30 p.m. de ayer 11 de abril de 2017, dados los fundamentos legales que establece la Ley Bancaria.

Mediante la resolución SBP–0057–2017 de 7 de abril de 2017, la entidad indica que la medida fue adoptada en base al informe del Reorganizador, que señala que las condiciones que generaron la toma de control administrativo y operativo de FPB Bank, Inc., no se han subsanado, por ende no existen condiciones que propicien una reorganización del Banco.

A través de un comunicado, SBP detalló que de acuerdo a los resultados de la evaluación financiera que previamente había hecho la Superintendencia de Bancos y posterior valoración del reorganizador, la salud de los principales activos productivos de FPB Bank, Inc., y el riesgo reputacional, además de las investigaciones judiciales que se adelantan tanto en Panamá como en el exterior, no permiten una condición favorable para llevar a cabo un proceso de reorganización o venta del Banco.

“Se designó como Liquidador al Ingeniero Mauricio Rodríguez Vargas, quien llevará cuenta ordenada y comprobada de su gestión y orientará la marcha del proceso de Liquidación Forzosa en criterios de celeridad, diligencia, simplicidad y transparencia de sus trámites y en el respeto de los derechos y prelaciones que reconoce la Ley Bancaria”, señaló la entidad.

Cabe resaltar que se pagarán a los depositantes menores de B/.10,000 la totalidad de sus depósitos, hasta tanto el Liquidador dicte su informe preliminar sobre la Liquidación Forzosa del Banco.

La toma de control administrativo y operativo de FPB Bank, se dieron ante las investigaciones judiciales que se realizan tanto en Brasil como Panamá, relacionadas al caso Lava Jato.