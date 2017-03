Como "cortina de humo" calificó Sáez Llorens su vinculación al escándalo Odebrecht

Guillermo Sáez Llorens, exdirector de la Caja del Seguro Social (CSS), cuestionó este martes la investigación de blanqueo de capitales que lleva a cabo el Ministerio Público (MP), en relación al escándalo de pago de coimas de la Constructora Norberto Odebrecht.

Reiteró que su relación con la Promotora y Desarrollo Los Andes se terminó en septiembre de 2008, antes que empezara la gestión del expresidente Ricardo Martinelli en el 2009 y “treo o cinco años después supuestamente se incrimina Grupo Suárez y me llaman a mi como si tuviera algo que ver con eso.. cuando pudieron ir al Registro Público y ver que el 11 septiembre del 2008 ya había salido”.

Sáez Llorens calificó como "cortina de humo" que el MP tiene toda la información que le envió Suiza sobre las sociedades que participaron en "el entramado de coimas", donde se revelan nombres de empresas como la Constructora Internacional del Sur, S.A , sin embargo no llaman a los representantes legales para indagatoria ni siquiera se investigan a esas empresas.

"Yo investigue y la Promotora y Desarrollo Los Andes nunca ha recibido ni dado nada con los hijos del expresidente Ricardo Martinelli ... y cuando leo los expedientes allí están todas las empresas porque no llaman a las personas esas, sin embargo agarran unos tontos como (yo) con orden de conducción con una empresa que no tuve nada que ver en el 2008 y después de investigaciones resulta que la empresa Promotora y Desarrollo Los Andes no tiene nada que ver con eso", manifestó.

Agregó que él sigue en el expediente y “no hay razon logica” me tienen en un caso de blanqueo de capitales que no tengo nada que ver.

Cabe señalar que la procuradora de la Nación, Kenia Porcell anunció en el pasado mes de enero que 17 personas que serían las primeras en rendir indagatoria en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público de Panamá en relación con el caso Odebrecht y del caso Lava Jato en Brasil entre estas familiares del expresidente de la República, Ricardo Martinelli y exfuncionarios de su administración (2009 - 2014).