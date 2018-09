De Saint Malo será reconocida como Líder Innovador del Año por el Council of the Americas

La vicepresidenta y Canciller de la República de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, será reconocida como Líder Innovadora del Año por el Council of the Americas (COA), principal organización empresarial internacional.

El reconocimiento se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre en Miami, durante la vigésimo cuarta edición de los Premios de Negocios BRAVO, "por el importante papel que ha desempeñado en la promoción de políticas públicas que han mejorado la eficiencia gubernamental y la vida de millones de panameños... ", señala un comunicado del Council of the Americas.

Destaca que como Ministra de Relaciones Exteriores, de Saint Malo ha logrado atraer inversión extranjera, fortalecer las relaciones bilaterales y aumentar el intercambio de conocimientos con socios estratégicos, además fue clave en el desarrollo de la Ley 56 de 2017, que ordena la inclusión de por lo menos 30 por ciento de mujeres en las juntas directivas de todas las instituciones públicas del país, lo que ha posicionado a Panamá como un referente en la búsqueda de la igualdad de género en el sector público y privado.

"La Vicepresidenta Isabel de Saint Malo ha contribuido enormemente a la renovación del sector público de su país y es una referencia en la búsqueda de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en toda Latinoamérica", destaca el comunicado.

Agrega que también impulsó la creación del Primer Consejo Nacional de Paridad de Género y el lanzamiento del Sello de Igualdad para empresas y en junio de 2017 hizo historia con la apertura de la embajada panameña en China, estableciendo importantes lazos con el gigante asiático.

Cabe señalar con este reconocimiento De Saint Malo se unirá a grupo de los galardonados previamente anunciado por COA y que este año incluye a líderes empresariales de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y México,

Los miembros de el Council of the Americas (COA) son empresas líderes globales que representan a un amplio espectro de sectores como banca y finanzas, servicios de consultoría, productos de consumo, energía y minería, manufactura, medios, tecnología y transporte. Los mismos comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, la apertura de mercados, el Estado de Derecho y la democracia en todo el Hemisferio Occidental. Los socios del Council of the Americas.