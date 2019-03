De Saint Malo finaliza misión en Japón, pide impulsar la igualdad de género

La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel De Saint Malo finalizó su misión oficial en Japón con un llamado a impulsar la igualdad de género, informó la Cancillería panameña.

La jefa de la diplomacia panameña participó en el panel de discusión “Cerrando las brechas para alcanzar la prosperidad” de la 5ta Asamblea Mundial de la Mujer, con líderes como Angela Mckay, editora Global del Financial Times, Arancha González, directora ejecutiva del Centro de comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés), Ai Hua Ong, presidente de Janssen Asia Pacific, Satoshi Tanaka, vicepresidente ejecutivo de Mitsuil &Co., Ltd y Miki Tsusaka, socia y directora general de Boston Consulting Group.

De Saint Malo apuntó que impulsar la igualdad de género es un esfuerzo que ayuda a avanzar más rápido hacia el desarrollo sostenible. En ese sentido, habló sobre Ley 56 que establece cuotas de mujeres para las directivas de empresas estatales y reguladas en Panamá.

También sostuvo encuentros bilaterales con Michelle Bachellet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arancha González, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés) y Satyuki Katayama, ministra de Revitalización Regional e Igualdad de Género en Japón.

Cerrando las brechas de género, se benefician hombres, mujeres, empresas y familias. Todos ganamos con el cierre de las brechas de género. #WAW_JAPAN #W20 @WAW_Japan pic.twitter.com/lHoiPs6OxO — Isabel de Saint Malo (@IsabelStMalo) 23 de marzo de 2019