Sala Penal se acoge al término para decidir sobre revisión de sentencia por caso dietilenglicol

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se acogió al término de ley para decidir el recurso de revisión de sentencia, dentro del proceso seguido a la exdirectora de Abastos de la Caja de Seguro Social (CSS), Martha Cristelly Sánchez Bustamante.

La exfuncionaria fue condenada a 12 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el delito contra la salud pública, producto del envenenamiento masivo tras la ingesta de dietilenglicol.

Durante la audiencia, que estuvo presidida por el magistrado Harry Díaz en compañía de los magistrados Wilfredo Sáenz y Asunción Alonso, intervino el defensor particular José Del Carmen Murgas, quien fundamentó su recurso de revisión en que el medicamento envenenado fue adquirido en el año 2003, y su defendida fue ascendida al cargo de jefa de Abastecimiento de la CSS en el 2005, por tanto a su criterio no puede ser responsable de “un hecho que ella no era jefa”.

Agregó que el “propio director de la CSS, René Luciani la restituyó a su cargo al no habérsele comprobado negligencia alguna durante una auditoría practicada en su gestión”.

Murgas solicitó a los magistrados de la Sala Penal que sea revisada la sentencia y en consecuencia se absuelva a su defendida de los cargos formulados en su contra.

Por su parte, el representante del Ministerio Público César Barrios de la Fiscalía de Circuito de Litigación Temprana, pidió no acceder a la revisión de la sentencia, toda vez que si bien los insumos envenenados fueron recibidos en el año 2003, fue a partir del 2004 que se elaboraron otros medicamentos dañinos también distribuidos a los pacientes, y coincide con el periodo laborado por la sancionada como jefa de Abasto de la CSS.