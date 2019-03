Salerno al Meduca: “Agarren a los palominos y háganle sopa a los niños en las escuelas”

En pleno inicio del año escolar y ante la reiterada denuncia sobre la infestación de palomas en algunos centros escolares del país, el diputado Noriel Salerno hizo el lunes un llamado al Ministerio de Educación (Meduca) para que con estas aves les hagan sopa a los estudiantes.

“Oye agarren a los palominos y háganle sopa a los niños en las escuelas … y a los niños que están más desnutridos háganles consomé y se les acabará el problema”, manifestó Salerno ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

A juicio del parlamentario, el tema de los palominos no es un problema, explicando que los mismos sirven como medicina, y añadió que el problema es la falta de fumigación.

“Los famosos palominos también son una especie de medicina que ha ayudado a vivir a miles de niños, especialmente a mí persona que vivió tres años a base de sopa y de consomé de palominos, lo que pasa con los palominos es que no los fumigan, no los limpian, porque si los fumigaran periódicamente en las casas que tienen las casitas para criar palominos no hubiera problemas”, efnatizó.

Por otro lado, aseguró que el verdadero problema es el tema de los denominados “changos”, los cuales indicó son carnívoros y se comen los huevos de las demás especies, para poner los suyos.

“Esos famosos changos que vinieron a Panamá para comerse un gusano especial, hoy en día es la plaga más grande que tiene nuestro país, y miren a ver si ven una visita flor, si ven un ruiseñor, si ven alguna ave en este país, los changos y los incendios están acabando totalmente aquí en Panamá con nuestro problema que es la fauna, y nadie habla de eso… el verdadero problema en este país son los changos que han acabado con todos los animales, son carnívoros, incluso lo atacan a uno cuando estamos en los restaurantes”, puntualizó Salerno.