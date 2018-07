"Santa Librada no vota", mensaje del cardenal Lacunza a políticos en eucaristía

635x357 Políticos se dan cita en fiesta religiosa, cardenal Lacunza dice "Santa Librada no vota". Juana Zambrano

Miles de panameños se dieron cita en Las Tablas, provincia de Los Santos, para las celebraciones en honor a Santa Librada. Entre los presentes también se encontraban figuras políticas y aspirantes a ocupar cargos de elección popular en los próximos comicios.

Durante la eucaristía oficiada por el cardenal José Luis Lacunza, el religioso destacó la presencia de algunos precandidatos e incluyó un mensaje para ellos: “Les quiero decir dos cosas, Santa Librada no vota.... y no vengan a pedir la ayuda de Santa Librada si no están dispuestos a poner su vida al servicio de sus hermanos”.

Entre las personalidades políticas que asistieron a la misa se encontraban los precandidatos presidenciales del Partido Revolucionario Democrático y Cambio Deomcrático, Juan Carlos Navarro y Rómulo Roux; los diputado Carlos “Tito” Afú y Elías Castillo; y el Secretario de Metas Presidenciales Jorge González, y el alcalde de Las Tablas Noé Herrera.

Al igual que los carnavales, las fiestas religiosas son aprovechadas por algunos como una plataforma para promocionar sus candidaturas.