Segundo Tribunal determinará medida cautelar “apropiada” a Rafael Guardia

Luego de que las Fiscalías Especializadas Anticorrupción del Ministerio Público (MP) apelaran el cambio de medida cautelar de detención preventiva a país por cárcel a favor del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén, corresponderá al Segundo Tribunal Superior de Justicia determinar la medida cautelar apropiada.

Así lo explicó este viernes a Telemetro Reporta, su defensa, el abogado Víctor Orobio, quien aseguró que el MP no está de acuerdo con la amplitud de la medida, sin embargo reconocen los problemas de salud de Guardia Jaén.

La Fiscalía considera que la situación de la detención preventiva no cumple con los presupuestos del proceso, porque a pesar de la condición clínica, el Código Procesal Penal plantea otras medidas cautelares como arresto domiciliario.

Orobio señaló que los informes que han presentado los médicos del exdirector del PAN detallan que la condición de Guardia Jaén requiere de una mayor libertad para poder recibir atención de manera inmediata.

Además, el abogado manifestó que salió un informe que no estaba en el momento en que los jueces tomaron la decisión,”en este se complementa y se dice que la condición a desmejorado y reiteran los informes anteriores”.

Aseguró que Guardia Jaén enfrentará los cargos de ser declarado culpable por los procesos que se investigan, sin embargo dijo que están tratando de salvar la vida.

“No se trata de ver si es culpable o no, todos sabemos que el fue el único imputado que tuvo la valentia de decir la verdad y señalar a personas. No se trata de premiar, lo que se está haciendo es darle cumplimiento a la Constitución, dar cumplimiento a la ley del Sistema Penitenciario, no tiene nada que ver con los procesos si es culpable o inocente”, señaló.

Guardia permanece bajo detención preventiva desde noviembre de 2014, esto por las investigaciones de irregularidades en los contratos de alimentos deshidratados, compra de instrumentos musicales, compra de llantas durante la administración del PAN entre 2009 y 2014.