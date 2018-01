Segundo Tribunal revoca decisión y fija fianza por 5 mdd a favor Daniel Ochy

El magistrado Wilfredo Sáenz Fernández del Segundo Tribunal Superior de Justicia, revocó una decisión del Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo Penal, y fijó una fianza de excarcelación a favor del empresario Daniel Ochy Diez, por el monto de cinco millones de dólares (B/.5,000,000.00).

Esto ,luego que el Juzgado Decimoquinto había negado el Auto de Fianza N° 10 a Ochy Diez, representante de la empresa Transcaribe Trading (TCT) , el pasado 28 de agosto de 2017.

El Segundo Tribunal advirtió que el imputado no puede salir de Panamá sin autorización, y debe cumplir las obligaciones contempladas en las normas de procedimiento.

“Entre las valoraciones que tomó el Tribunal para esta decisión están que Ochy Diez no tiene antecedentes penales; no tiene intención de causar daño físico a otras personas o destruir, contaminar o desaparecer los medios probatorios respectivos; no ha realizado actos para sustraerse del radio de acción de la impartición de justicia; entre otros”., señala un comunicado del Órgano Judicial.

Ochy Diez, representante de Transcaribe Trading (TCT), es investigado por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, específicamente peculado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que guarda relación con el contrato del diseño y construcción para la rehabilitación y ensanche de la Autopista Arraiján-La Chorrera. Está bajo detención preventiva desde el pasado 22 de junio, por orden de esta Fiscalía.