635x357 Senniaf recomienda no dejar a menores de edad solos en carnavales. Foto/EFE.

Tania Toala, la jefa de asesoría legal del Secretaríaa Nacional de Niñez, adolescencia y Familia (Senniaf) resaltó que si alguna familia deja a un menor de edad solo, puede ser denunciado al 311, a la Policía Nacional (PN) 104, y a la Policía de la Niñez y Aolescencia 511-1229 y 511-1230 o al número de celular de la entidad que es 6378-5122. Las autoridades tomarán las acciones correspondientes.

Toala sostuvo que es un deber ciudadano proteger a los mas pequeños. “Los niños son vulnerables, eso implica que debemos estar alertas”, añadió.

También, las autoridades hicieron un llamado de atención a los adultos que dejan carnavalear solos a los adolescentes e instó a los padres de familia a cuidar a sus hijos. "Las estadísticas de abuso sexual, pasan por la ausencia de los padres de familia y la mayoría de los casos de violaciones son por personas conocidas o familiares", y representa un 80% del total de violaciones a menores.

Es importante resaltar que Panamá es la provincia donde más se presentan estos casos, seguida de Chiriquí y Panamá Oeste.

En días anteriores, el Ministerio Público (MP) brindó recomendaciones como: conocer con quiénes permanecerán sus hijos menores y adolescentes durante los días de carnaval, dándole seguimiento a todas las actividades de sus hijos, no dejar a sus hijos menores de edad con personas que no conocen, los padres no deben olvidar la responsabilidad de ellos ante sus hijos y sobre todo al salir de los hogares.

En cuanto a denuncias sobre los casos antes descritos, puede llamar o apersonarse a la Secciones de Atención Primaria del Ministerio Público ubicadas en todas las Unidades Regionales del país o la Policía de Niñez y Adolescencia.