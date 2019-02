Serracín segura que no hay ningún inconveniente para que las escuelas no inicien clases

635x357 Serracín: No hay ningún inconveniente que las escuelas no inicien clases.

635x357 Serracín: No hay ningún inconveniente para que las escuelas no inicien clases. Foto/Archivo.

La directora regional de Educación de Panamá Centro, Petra Serracín, indicó este viernes que los centros educativos de la capital están listos para el inicio del año escolar 2019, a excepción de la Escuela Altos de Cabuya, en la que se están realizando trabajos generales.

“Tenemos algunos centros educativos en que los estudiantes no iniciarán pero es por reparación, ejemplo el Instituto Fermín Naudeau, nosotros estamos prácticamente por terminar esa construcción, también tenemos la Escuela República de Venezuela, el Instituto Bolívar, y la escuela Altos de Cabuya, allí se está haciendo una reparación general a la escuela y no hemos podido finalizarla para el inicio del año escolar, estamos terminando la parte eléctrica y para la próxima semana sabríamos si vamos a iniciar o no”, declaró Serracín.

Aeguró en el caso de los planteles donde no se iniciarán las clases por diversas razones, lo harán en lugares alquilados o en los que se han impartido las clases anteriormente, sin embargo, en el caso de la Escuela Altos de Cabuya, de no estar lista, las clases serían mediante módulos hasta el mes de abril.

“Centros escolares que no vayan a iniciar clase no tengo ninguno porque todavía no sabemos si en Altos de Cabuya vamos a iniciar o no, a nivel de la región estamos alquilados, así que para nosotros no hay ningún inconveniente para que no inicien en su escuela, pero sí vamos a iniciar con los estudiantes”, indicó.

Por otro lado, indicó que ha estado sosteniendo reuniones con los directores de los diferentes planteles para organizar el recibimiento de los educadores el próximo lunes 25 de febrero y de los estudiantes el 11 de marzo, así como para establecer los lineamientos a ejecutar durante el año escolar 2019.

Con colaboración de Kenia Alonso, periodista de RPC Radio