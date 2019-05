Designación de Tapia quedaría para nueva Asamblea, Credenciales no sesionó

La discusión del nombramiento de Luis Fernando Tapia como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tema incluido en la agenda para sesiones extraordinarias, podría quedar para la nueva Asamblea que se instalará el 1 de julio.

Y es que la sesión programada en la Comisión de Credenciales para evaluar este nombramiento se volvió a caer por falta de quórum reglamentario.

Durante el quinto periodo de sesiones, la discusión se cayó en tres ocasiones por ausentismo de diputados.

El diputado Sergio Gálvez, presidente de esa Comisión, dijo que posiblemente no volverá a llamar a sesiones en este periodo de sesiones extraordinarias, por lo que las designaciones de magistrados suplentes, de los ingenieros Roberto Roy y Marietta Jaén para la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, y la Fiscal Electoral también quedarían para el nuevo periodo.

“ Van tres sesiones en las cuales ha sido imposible el quórum...creo que no hay ambiente, no hay consenso en ninguna bancada. Ya el PRD tiró una línea de que no iba a votar ninguno de los negocios que trajo el Ejecutivo al Pleno, el partido Cambio Democrático no ha definido línea”, manifestó Sergio Gálvez, presidente de esa Comisión.

Tapia fue designado por el Ejecutivo como magistrado en reemplazo de Jerónimo Mejía.

#LoÚltimo Por falta de quórum, la Comisión de Credenciales suspende debate de la designación de Luis Fernando Tapia como nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Confirmó que el nombramiento quedará para el nuevo Gobierno. @ecotvpanama @TReporta pic.twitter.com/zntkUnXm8w — Félix Antonio Chávez (@FelixPerchavez) 30 de mayo de 2019