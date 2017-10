Sicotrac dice que no apoyarán paro nacional convocado para este miércoles

El Sindicato de Conductores del Transporte Colectivo (Sicotrac) no apoyarán el paro nacional de transporte convocado para este miércoles 25 de octubre por la Cámara Nacional de Transporte (Canatra).

El dirigente de Sicotrac Tomasito López, que ninguna de las negociaciones con Canatra son excluyentes, y añadió que que buses que forman parte de este sindicato brindarán el servicio de forma regular en el distrito de San Miguelito.

“Nosotros no vamos a apoyar el paro convocado por el presidente de la Cámara Nacional de Transporte, el señor Dionisio Ortega, porque sabemos que hay cantidad de sinverguenzuras que ellos no han cumplido y que no van a cumplir… le hacemos saber a la ciudadanía que en el centro de la ciudad, San Miguelito, el área Norte y el Este, estén tranquilos que nosotros no vamos a apoyar ese paro”, declaró López en conferencia de prensa.

Explicó que no apoyarán el paro, debido a que en reiteradas ocasiones Canatra ha convocado a paro, sin embargo las negociaciones fueron hechas sin incluirlos.

“Nosotros no vamos a apoyar el paro porque siempre oímos un paro y dentro de eso hay muchas negociaciones como la que se dio con el etano, como la que se dio con el color amarillo de los taxis, como la del diesel exonerado y de igual forma lo están buscando ahora con este paro de uber, ellos están buscando hablar con los dignatario de Uber y usted verá que hasta allí llega el paro, no vamos a apoyar porque ya estamos cansados de muchas sinverguenzuras que nos ha hecho la Cámara Nacional de Transporte”, enfatizó.

Por otro lado, señaló que la Cooperativa San Cristóbal de Chepo y Tranfusa S.A. tampoco apoyará la medida.

Cabe señalar que Canatra anunció el lunes la convocación al paro nacional, luego que fuera aprobado de manera unánime por representantes del gremio tras varias reuniones en distintos puntos del país.

El objetivo de la medida que será apoyado por transportistas del sector selectivo, carga, colegiales y turismo, es manifestar su rechazo al decreto 51, que regula el transporte de carga, la plataforma Uber, y el servicio de Metro Bus en Colón.

Con colaboración de Taysha Nurse, periodista de Telemetro Reporta; y Jennifer Herrera, periodista de RPC Radio