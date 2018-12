Siguen las largas filas en Anati, panameños denuncian poca divulgación de información

Las largas filas de personas desde horas de la madrugada, sigue siendo el escenario que se observa en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), para realizar el trámite de actualización de valores para el pago del impuesto de inmueble.

Este viernes panameños madrugaron desde aproximadamente las 2:00 a.m. o 3:00 a.m. y durmieron en el suelo de las instalaciones, con el objetivo de ser los primeros en realizar el trámite de actualización de sus propiedades.

Varios dos asistentes reiteran su malestar ante la poca divulgación de información con relación a este trámite y el pago del impuesto de inmueble.

“Vengo aquí por mi intranquilidad y que todo esté bien en las transacciones y que posteriormente no me vengan a inventar un cuento de que yo voy a deber más plata de lo real, pero la realidad es que necesitamos más información de esto, especialmente nosotros los jubilados, no tenemos información y ahora se oyen muchos comentarios. No hay ninguna educación sobre esto, ni información”, manifestó un adulto mayor.

Cabe recordar que la moratoria para que los contribuyentes pueden hacer sus trámites y pagar sus impuestos, fue extendida hasta el 2 de enero por la Dirección General de Ingresos.