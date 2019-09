Sinaproc emite aviso de prevención hasta el lunes por paso de ondas tropicales #38 y #39

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención hasta el lunes por el paso de las ondas tropicales #38 y #39 sobre Panamá.

Producto de esto se estarán registrando lluvias sobre el territorio nacional, aunque el Sinaproc prioriza que se registrarán en el áre de la capital, las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, explicó Adherbal de la Rosa, subdirector del Sinaproc.

Reiteró a la población las recomendaciones a tomar en cuenta ante las condiciones de mal tiempo, tales como: alejarse de las áreas bajas o propensas a inundarse, dirigirse a zonas que estén seguras, procurar tener una mochila de emergencias, con linterna, botiquín, etc, no intentar cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase las rodillas, no conduzca en un camino inundado, seguir informes oficiales, y evitar acercarse a postes o cables de electricidad.

"Hidrometeorología junto con Protección Civil estamos dando el aviso de prevención, vamos a tener la onda tropical #38 y en seguida va a entrar la #39, así que recomendarles a todas esas personas que viven áreas inundables que tomen las medidas respectivas, que siempre estén vigilantes sobre los niveles de las viviendas, no arriesgarse, ponganse en un lugar seguro, y llame a los números de emergencia", detalló.

El Sinaproc mantiene habilitada las líneas *335 y 3160080 para reportes o emergencias.

Subdirector de @Sinaproc_Panama @AdherbalR detalla sobre aviso de prevención por lluvias y onda tropical 38 y 39. @TReporta pic.twitter.com/IIWu8BcoDx — Viola Guevara Gallimore (@violaguevara) September 7, 2019