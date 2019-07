Por 7 días más Sinaproc extiende la alerta verde en Chiriquí ante la actividad sísmica

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó mediante un comunicado que desde este lunes y durante 168 horas más se extiende la Alerta Verde (aviso de prevención y monitoreo) sobre la actividad sísmica que viene azotando a la provincia de Chiriquí.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) señala que esta extensión de la alerta por 7 días más se hace "luego de los reportes obtenidos, a través del Instituto de Geociencias (IGC) de la Universidad de Panamá" sobre las actividades sísmicas en el área, tras el sismo de 6,2 que se dio el pasado 26 de junio.

"La alerta inicia desde las 12:00 m.d. del 1 de julio hasta las 12:00 m.d. del 8 de julio", indicó Omar Smith Gallardo, director general de Sinaproc.

Las autoridades recomiendan a los moradores del área: generar un plan de emergencia comunitario y familiar ubicando zonas seguras o puntos de encuentros a través de zonas de evacuación, mantener una mochila con agua, botiquín, linternas y radio con baterías. Alejarse de vidrios y cornisas, no usar móviles para no saturar las comunicaciones. Estar atentos a menores, personas con discapacidad, personas de la tercera edad y mascotas, no usar escaleras ni ascensores, alejarse de cableados eléctricos y mantener la calma.