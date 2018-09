Sinaproc emite aviso de prevención por 72 horas por onda tropical y marejadas en el Pacífico y Caribe

Un aviso de prevención debido a la onda tropical #39 que se reubica sobre el Mar Caribe occidental desde el oriente de Cuba hasta el oriente de Panamá, fue emitido este miércoles por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

A través de un comunicado señala que este aviso es válido por un periodo de 72 horas, hasta el próximo 7 de septiembre, y explica que se observa la vaguada monzónica ligeramente al norte del país interactuando con una baja presión, ante lo cual en horas de la noche de este miércoles se podrían estar registrando aguaceros aislados con descargas eléctricas en Chiriquí y Veraguas; y lluvias aisladas en el resto del territorio nacional.

Para este jueves se esperan aguaceros en el área marítima de ambas vertientes y en Darién; y lluvias aisladas a lo largo del territorio nacional. Para la tarde se esperan aguaceros acompañados con descargas eléctricas en Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón, Guna Yala y Darién; y aguaceros aislados en el resto del país; y para la noche aguaceros con descargas eléctricas en el occidente del país; y posibles lluvias aisladas en el resto del país.

En tanto, para el viernes se pronostican aguaceros con descargas eléctricas en el área marítima de la vertiente del Pacífico y lluvias aisladas en la vertiente del Caribe. Para la tarde, se esperan aguaceros acompañados con descargas eléctricas en provincias centrales y occidente del país; aguaceros aislados con descargas eléctricas en el resto del país; y en la noche se prevén aguaceros con descargas eléctricas en el área marítima de ambas vertientes y lluvias aisladas en todo el país.

Por otro lado, el Sinaproc también advierte sobre el pronóstico de marejadas y vientos en el Pacífico y Caribe, detallando que para este jueves en el Pacífico se esperan vientos del SO a O de 10 a 15 nudos, olas de 4 a 6 pies con períodos de 17 segundos; así como lluvias y tormentas aisladas. Y para la noche, vientos del SO a O de 10 a 15 nudos, y olas de 5 a 7 pies con períodos de 19 segundos. Mientras que en el Caribe se registrarán vientos del O de 5 nudos, cambiando a O a NO a menos de 5 nudos, olas de 3 pies o menos, y chubascos dispersos. Y en la noche vientos del N menores a 5 nudos y olas de 3 pies o menos.

Para el viernes en el Pacífico se esperan vientos del SO de 10 a 15 nudos, olas de 6 a 9 pies con períodos de 20 segundos. Y en la noche vientos del SO a O de 10 a 15 nudos, y olas de 6 a 9 pies con períodos de 20 segundos. Mientras en el Caribe se prevén vientos del S a menos de 5 nudos, cambiando a SO a O en la tarde, olas de 3 pies o menos. Y en la noche vientos del NO a N a menos de 5 nudos, cambiando a SE en la tarde, y olas de 3 pies o menos.

Además, el comunicado señala que en el Oriente de Panamá 250 MN, Golfo de Panamá y Darién, este viernes se registrarán vientos del O de 10 a 15 nudos, olas de 5 a 7 pies con períodos de 16 segundos, y lluvias y tormentas aisladas. El sábado se esperan vientos del SO a O de 10 a 15 nudos, olas de 3 a 5 pies con períodos de 14 segundos y lluvias y tormentas aisladas. Y el domingo vientos del SO de 10 a 15 nudos, olas de 3 a 6 pies con períodos de 20 segundos.

Mientras que en la Costa Arriba de Colón y Guna Yala, se pronostican para este jueves, vientos del O de 5 nudos, cambiando a O a NO a menos de 5 nudos, olas de 3 pies o menos y chubascos dispersos. Para el viernes vientos del S a menos de 5 nudos, cambiando a SO a O en la tarde, y olas de 2 a 4 pies.

Ante estas condiciones, el director del Sinaproc, José Donderis, reitera el llamado a la población para evitar conductas que pongan en riesgo vidas, estar atentos a los informes técnicos, evitar compartir cadenas falsas y acatar instrucciones de las autoridades.