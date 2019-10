Situación de los órganos del Estado, un tema constante en consulta sobre reformas constitucionales

El diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, explicó este martes los avances de la consulta sobre las reformas constitucionales que se han venido desarrollando en el territorio nacional.

Indicó que uno de los temas que ha sido planteado de forma constante durante la consulta ciudadana, es el de la situación actual de los tres órganos del Estado, los cuales han sido fuertemente cuestionados por sectores de la sociedad que señalan la necesidad de un cambio institucional.

"Esa es una situación que se marca, no hay un solo lugar en el país donde no hayan salido las críticas y las observaciones, la gente plantea la incredulidad en los órganos del Estado, en las instituciones, el panameño le ha perdido confianza total, no se excluye la Asamblea Nacional, el Órgano Judicial y el Ejecutivo salen un poco menos golpeados, el Ejecutivo sale más bien golpeado en el manejo del presupuesto, la gente está pidiendo que en esos tres órganos se hagan observaciones muy puntuales", explicó Ávila en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Añadió que otro de los temas planteados durante la consulta en el interior del país, se encuentra el de la descentralización, al considerar que el desarrollo económico se está dando en la capital y el interior no forma parte de ese desarrollo.

"Plantean la descentralización para que se evite que el impuesto ITBM venga exclusivamente del bien inmueble y que a los municipios en el interior en vez de tener medio millón de dólares por año, teniendo 15 y 20 corregimientos, se les pueda aumentar esa cifra", explicó.

Por otro lado, se ha abordado es el tema de medio ambiente y cambio climático, ante lo cual están planteando la creación de un título constitucional para que se fortalezca este esquema.

Cabe mencionar que actualmente se desarrolla la consulta ciudadana en la ciudad capital, se tiene programado que culmine el viernes 11 de octubre, tras lo cual, el 14 de octubre iniciaría el debate correspondiente en el Pleno de la Asamblea Nacional.