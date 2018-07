Piden apoyo con fotografías para proteger a las ballenas

Cada año las ballenas jorobadas llegan a Panamá para tener sus crías, y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales pide la colaboración de la ciudadanía para que envíen sus fotos de los mamíferos.

El propósito de la iniciativa es brindar protección de las ballenas a través de las fotografías de las colas, las cuales serán estudiadas y organizadas para su identificación mediante la pigmentación.

Las personas interesadas en este proyecto de ciencia ciudadana podrán enviar las fotos al correo electrónico ballenas@si.edu con su nombre, fecha y lugar donde se tomaron.

Se estima que durante la temporada pico de observación llegan cerca de 2 mil cetáceos en las costas del Pacífico.

Las ballenas del Hemisferio Norte viajan desde Alaska, mientras que la población del Hemisferio sur viaja desde las áreas de alimentación en la Península Antártica y Estrecho de Magallanes.

Necesitamos tus fotos para proteger a las #ballenas #Panama #Cetacea envía tus fotos a ballenas@si.edu / We need your photos to protect #Whales #SmithsonianPanama #OurOceans send your pictures to ballenas@si.edu pic.twitter.com/0f4QEwbrEM