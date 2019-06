Sociólogo: Mirones y Miranda no encontrarán un ambiente fácil de trabajar en la Policía Nacional

A juicio del sociólogo Danilo Toro, el ministro designado para la cartera de Seguridad Pública, Rolando Mirones y el comisionado Jorge Miranda director de la Policía Nacional, no “encontrarán un ambiente fácil de trabajar” a partir del 1 de julio próximo cuando se realice el traspaso de mando presidencial.

Esto, tras los últimos supuestos suicidios de unidades policiales ocurridos en Pedregal, Vía Argentina y Las Mañanitas, el sociólogo indicó que tanto Mirones como Miranda tendrán las capacidades y herramientas “pero no tienen tiempo” y se deben realizar las investigaciones pertinentes.

Detalló algunos ángulos de los suicidios desde el estudio del sociólogo francés Émile Durkheim el cual lo abordó como un hecho social en perspectiva histórica y clasificándolas en 4 tipos: el altruista, egoísta, anómico y fatalista.

-El altruista: se da en algunas organizaciones de orden cerrado, "ejemplo cuando te envían a una misión y sabes que no saldrás vivo de allí”.

-Egoísta: "suicidio clásico de las sociedades modernas, a nadie le interesa eso, no existe un interés normativo).

- Anómico (se da donde la normativa no tiene función) y el fatalista “que ocurre en sociedades donde no hay nada que hacer y mejor es suicidarse como en la época de la esclavitud".

La señora Josefa Bonilla, madre de un agente de la Unidad Preventiva Comunitaria (UPC) de la Policía Nacional (PN), que presuntamente se suicidio en el baño de un local comercial en Veranillo ubicado en el distrito de San Miguelito, el pasado 10 de agosto del 2018 habló sobre este hecho.

"En el momento del suicidio yo callé muchas cosas, la última vez que fue a la casa me contó que iba a renunciar a la policía y le dije que lo iba a apoyar, anteriormente a ese hecho llamaba desesperado a la familia. El error de mi hijo (Maxwell Ramos) fue avisar en los grupos del (trabajo) me doy de baja”, dijo Bonilla

Detalló algunas irregularidades en el proceso de investigación en el caso de su hijo, por lo cual pidió a Mirones traer a Panamá agentes de inteligencia extranjera para que investiguen los suicidios registrados en los últimos meses. “No confío en la Fiscalía ni en el Gobierno actual”, puntualizó Bonilla.