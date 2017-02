Tres aspirantes han presentado postulación para director de la CSS

Desde que abrió la convocatoria para elegir al nuevo director de la Caja de Seguro Social (CSS), hasta la fecha, solo tres aspirantes han presentado su postulación para ocupar el puesto que dejó Estivenson Girón el pasado 22 de diciembre.

Así lo dio a conocer Guillermo Puga, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la CSS en declaraciones a RPC Radio y aseguró que desconoce las razones de la baja participación para ocupar el cargo.

“Hasta este martes solo se han presentado tres postulaciones, ya para mañana se cierra el periodo de postulación, ojala más personas participen para que la comisión pueda evaluar...se requiere de las mejores personas”, señaló Puga.

El miembro de la Junta Directiva de la CSS dijo que el nuevo director deberá tener un compromiso con los asegurados, mejorar el tema de los medicamentos, las licitaciones, las cirugías de corazón abierto y el manejo de recurso humano de la institución.

Por su parte, el titular de Salud, Miguel Mayo explicó a Telemetro Reporta que a partir del lunes, la Junta Directiva realizará una evaluación de la hoja de vida de los postulantes, los de mayor puntaje pasan a una tercera etapa para una entrevista.

Luego, detalla Mayo, la Junta Directiva hace una terna que envía al Ejecutivo para que se escoja al nuevo director, pasa a la Asamblea Nacional para que sea ratificado y debe estar en el cargo a más tardar el 1 de abril.

Recientemente, Rubén Darío López, quien ocupa el cargo de director encargado por un periodo de 90 días, descartó presentar su documentación para aspirar al cargo de director general de esa institución.

“Quedan alrededor de 60 días, hice un plan de trabajo con un equipo que incorporé a la Caja de Seguro Social. No puedo estar en dos aguas al mismo tiempo y me parece que no es ético ni moral que pueda concursar sin renunciar o pedir licencia”, señaló López.

El concurso para elegir al nuevo director de la CSS está abierto desde el pasado 1 de enero de 2017.