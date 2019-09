Subcomisión analizará la iniciativa que establece regulación de plataformas de transporte

La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional (AN), aprobó este lunes, crear una subcomisión que analizará la iniciativa de Ley No. 175, que modifica el Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 de octubre del 2017, relacionado al uso de las plataformas tecnológicas de transporte.

La subcomisión será presidida por la diputada y proponente Cenobia Vargas, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Tito Rodríguez del Molirena y Elías Vigil, del Partido Panameñista, quienes estudiarán de manera amplia el anteproyecto, las posiciones de cada una de las partes involucradas y del pueblo panameño.

De acuerdo con la iniciativa legislativa se busca establecer una competencia equitativa entre el servicio que ofrecen los taxis y el de las plataformas tecnológicas (UBER, Cabify y otros).

También se busca adecuar el pago de impuestos, tal como lo hace el servicio de transporte selectivo o taxis.

El informe deberá emitirse en un periodo no mayor de 30 días hábiles ante la Comisión.