Subcomisión no encontró irregularidades en adjudicación del Cuarto Puente

La subcomisión de la Asamblea Nacional (AN) que investigaba al consorcio Panamá Cuarto Puente, conformado por las empresas China Communications Construction Company Ltd y China Harbour Engineering Company Ltd, no encontró irregularidades en la adjudicación para la construcción de esta obra.

Así lo determinó el informe legal y técnico final que entregaron este 8 de octubre los diputados que conformaban esta subcomisión a la Comisión de Infraestructura, y que recomendó continuar con la obra.

El diputado Roberto Ábrego, quien presidió la subcomisión, explicó que los técnicos especialistas en infraestructura llegaron a la conclusión de que la adjudicación para esta obra cumplió con los parámetros legales en materia de contrataciones públicas y la empresa ofertó las mejores condiciones para el Estado.

Además del aspecto legal, Ábrego dijo que los técnicos visitaron el área donde se desarrolla la obra y concluyeron que se está cumpliendo con las etapas respectivas.

Por su parte, la diputada Kayra Harding, quien preside la Comisión de Infraestructura, dijo que seguirán fiscalizando el desarrollo y construcción de la obra.

“ Esto no termina, vamos a estar vigilantes”, advirtió Harding.

La creación de la subcomisión se dio luego de que trascendió que una partida del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la construcción del Cuarto Puente fue trasladada al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El MOP indicó que el proyecto tiene baja ejecución y un atraso de 4 meses en su etapa de diseño, pero aseguró que la construcción iniciará este año.

Subcomisión de Infraestructura encargada de investigar al Consorcio Panamá Cuarto Puente, concluye en su informe legal y técnico que las empresas encargadas se encuentran dentro de los parámetros requeridos, por lo que están facultados para realizar esta importante obra. pic.twitter.com/LvZVJALHeW — Asamblea Nacional (@asambleapa) October 8, 2019